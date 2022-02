Il Nostrano Valtrompia Dop rilancia col «bollino» magico

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi sui prodotti agroalimentari (Icqrf), ente del Ministero delle politiche agricole, ha rinnovato l’autorizzazione all’organo di certificazione Csqa, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta Nostrano Valtrompia Dop. Un via libera che rafforza la posizione del prodotto valtrumplino, storico formaggio prodotto da latte di razza Bruna Alpina, uno dei simboli dell’agroalimentare di qualità che punta ad esprimere il proprio potenziale aumentando la produzione e l’impatto economico sul territorio della Valle. Nel 2020 la Dop ha prodotto 7 tonnellate di prodotto certificato pari a 150 mila euro di valore alla produzione contribuendo al paniere della Lombardia, che può vantare 34 prodotti agroalimentari Dop e Igp – di cui 15 appartenenti al settore formaggi – e un patrimonio da 2,19 miliardi di euro di valore alla produzione (dati rapporto Ismea-Qualivita 2020. Dopo la richiesta di modifica del disciplinare, inviata alla Commissione Europea con l’obiettivo di ampliare la produzione e favorirne sempre più la diffusione in piccoli caseifici locali, arriva la scelta di confermare nei controlli la Csqa: «Un nuovo step nella strategia di sviluppo della filiera dettato dalla volontà di raddoppiare la produzione entro pochi anni - afferma Mauro Beltrami, presidente del Consorzio di tutela -. Il potenziale produttivo è già ampiamente presente in Val Trompia, dove ci sono decine di piccoli allevamenti familiari dotati di mini caseificio. La scommessa è di convincere i produttori a valorizzare i loro prodotti, proprio tramite la qualifica di Dop». Grazie anche allo sforzo della Comunità montana, ricordiamolo, il consorzio dispone di una ampia miniera di stagionatura, che permette di caratterizzare ancor più il formaggio della Valtrompia e che viene visitata con curiosità da molti consumatori. «La nostra conferma quale ente di controllo del Nostrano Valtrompia Dop – osserva Pietro Bonato, direttore generale e Ad di Csqa - è il risultato del lavoro svolto sul fronte della garanzia di questo prodotto dalla storia antica, testimoniata da fonti e documenti risalenti fin dal 1500, che descrivono nel dettaglio le metodologie di allevamento e le usanze di caseificazione, pratiche spesso riunite in una sola figura, quella dell’allevatore casaro tramandata di padre in figlio. Siamo felici di proseguire sul percorso intrapreso e della rinnovata fiducia nella nostra società sul fronte della valorizzazione di prodotti a denominazione di origine». Il Nostrano Valtrompia Dop conferma il valore del portfolio delle indicazioni geografiche controllate da Csqa, che conta ad oggi 69 prodotti Dop, Igp e Stg controllati e decine di migliaia di aziende certificate in ambito volontario. Un dato che sottolinea la volontà di accompagnare sempre di più lo sviluppo delle filiere agroalimentari di qualità, simbolo del made in Italy e della vocazione dei territori. •.