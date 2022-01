Il Pgt infiamma l’opposizione «Approvato frettolosamente»

La contestazione è ben precisa: il nuovo strumento urbanistico, che riduce la fascia di rispetto sui corsi d’acqua, potrebbe essere illegittima e creare, soprattutto, fattori di rischio idrogeologico. Il nuovo Piano di governo del territorio approvato ad inizio anno dal Consiglio comunale di Nave non convince l’opposizione che continua ad essere critica e non condivide la definizione «green» che l’amministrazione comunale ha dato al Pgt. Nicola Pedrali, capogruppo di minoranza, sostiene che i privati o i comitati che negli ultimi mesi hanno presentato delle osservazioni potrebbero impugnare il Pgt facendo ricorso al Tar. La perplessità maggiore del centrodestra riguarda una modifica apportata al reticolo idrico minore in seguito all’accoglimento di un’osservazione presentata da un privato cittadino. «Durante la fase di adozione (quella che precede l’approvazione) l’ufficio Territorio della Regione Lombardia aveva emesso un parere in merito al reticolo idrico minore. -spiega Pedrali- Nel frattempo la maggioranza ha accolto un’osservazione presentata da un privato andando di fatto a modificare il reticolo minore senza però chiedere un nuovo parere alle Regione». La maggioranza, infatti, ha apportato una variazione al documento di polizia idraulica riducendo le fasce di rispetto da un corso d’acqua del retico idrografico minore, che era già stato oggetto di parere, su richiesta di un privato. «Vero che la competenza in materia di polizia idraulica è comunale, - continua il capogruppo- ma la norma regionale pare a nostro avviso molto chiara: qualsiasi variazione o modifica dei tracciati d’acqua e le relative fasce di rispetto, devono essere sempre autorizzate da previa e idonea istruttoria dell’Ufficio Territoriale Regionale». Sostanzialmente, visto che il reticolo minore è stato modificato rispetto a quanto visionato dai tecnici del Pirellone, la maggioranza è convinta che in fase di approvazione ci sarebbe dovuto essere anche un documento con il quale la Regione prendeva atto della modifica. La questione era già stata sollevata durante il consiglio comunale del 14 gennaio scorso dal consigliere di minoranza Marco Bassolini. «Su questo punto non abbiamo partecipato al voto perché ritenevamo mancasse un parere per noi rilevante. – conclude il capogruppo- Dal nostro punto di vista il Comune si sta esponendo alla possibilità di nuovi ricorsi tutto per l’ostinazione della maggioranza». Sempre a parere del gruppo di minoranza Fare Nave, anche le 27 pagine di osservazioni presentate dal Comitato per la salvaguardia del territorio sono state sottovalutate. «Questo Pgt è stato approvato con troppa fretta. - conclude Pedrali- La fretta era già stata protagonista dell’ultimo Consiglio comunale di dicembre quando l’approvazione era stata rinviata appunto per la mancata messa agli atti delle osservazioni che dovevano essere votate oltre al parere di compatibilità al Ptcp della Provincia».•..