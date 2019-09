Il weekend delle birre offre musica e sport

L’edizione 2018 non era stata esattamente sostenuta dalle condizioni meteo, ma a Collebeato non si sono scoraggiati, e la Pro loco ripropone a partire da venerdì, sempre con il patrocinio dell’amministrazione comunale, «Collebeato in fermento»: tre serate dedicate alla degustazione di birre artigianali con proposte gastronomiche a tema e musica dal vivo. Quest’anno però, nel Centro civico «La Porta Del Parco» terranno banco anche due eventi di carattere sportivo. PARTIAMO dalle birre: al bancone del bar si potranno degustare 15 varietà proposte da «Alta quota», un birrificio di Cittareale (Rieti), dall’artigiano «Cristini Alfredo» e da «BereBeato». La serata di apertura vedrà ancora come protagonista il mini festival bresciano interamente dedicato alla musica metal con ospiti i gruppi Selvans (dall’Abruzzo) e Voland (da Bergamo). (...)

M.BEN.