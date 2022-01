Incendio al Maniva, il vento ostacola le operazioni di spegnimento

Un vasto incendio sta interessando dalla prime ore di questa mattina i boschi di Collio, nella del Maniva. L'allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Brescia è scattato alle 7.30. Sul posto sono sono al lavoro diverse squadre inviate dalla centrale di via Scuole, volontari della protezione civile (tra cui Sevac Concesio e Saibm di Marcheno), due elicotteri regionali e un canadair inviati dalla centrale di Curno. Le operazioni sono ancora in corso, ostacolate dal vento che sta rendendo particolarmente difficoltoso lo spegnimento delle fiamme. L'origine del rogo non è ancora stata stabilita. Proprio ieri, 27 gennaio, la protezione civile di Regione Lombardia aveva emanato l'allerta arancione per rischio incendi boschivi su tutto il territorio, proprio a causa di un aumento dell'intensità del vento da Nord e al persistere della mancanza di precipitazioni. Una ventilazione "a carattere favonico, con conseguente progressivo disseccamento dell'aria". Una situazione purtroppo favorevole allo sviluppo e alla propagazione degli incendi boschivi per la quale si chiede ai sistemi locali di protezione civile una fase operativa di minima attenzione. Risale solo a 10 gironi fa l'allarme per il vasto incendio che ha colpito il monte Maddalena, a Brescia. Una battaglia durata oltre 30 ore per sconfiggere le fiamme.

Leggi anche Maddalena, incendio sotto controllo dopo 30 ore di battaglia