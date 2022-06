Incendio nel bosco a San Colombano, coinvolta anche una ex stalla

Un rogo è scoppiato oggi, attorno alle 13, nei boschi di Collio. Quello che in un primo tempo sembrava solo un principio d’incendio si è invece esteso spinto dal vento caldo, e ha danneggiato una superficie calcolata in circa due ettari di bosco partendo dalla località Santella di Collio e raggiungendo una vecchia stalla trasformata in una piccola abitazione di montagna in località Ramazine, a nordovest della località Bocafol di San Colombano. La casa era fortunatamente vuota poiché viene utilizzata dai padroni di casa come appoggio nei weekend e in estate. «Non si capisce se l’episodio sia di origine dolosa o colposa: stanno indagando i carabinieri forestali - spiega il Dos (il Direttore delle operazioni di spegnimento) Gaimpietro Corti -. È stato affrontato dalle due squadre antincendio di Lumezzane insieme a quelle di Collio, Bovegno e Sarezzo». Per «spegnere» la cascina in fiamme sono invece intervenuti i vigili del fuoco, mentre ad aiutare la ventina di volontari alle prese col bosco incendiato è arrivato un elicottero inviato dalla Regione Lombardia che per gran parte del pomeriggio ha recuperato acqua dalla vasca allestita nel campo base con vari passaggi. Alle 18 sono iniziate le operazioni di bonifica, ma è ancora presto per definire chiuso il caso.