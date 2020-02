Kick boxing, Villa Carcina sforna campioni

Chi ha detto che in Italia si vive solo per il calcio? Una smentita molto concreta di questo pensiero arriva da Villa Carcina; da persone giovani che non hanno paura di affrontare una disciplina non proprio soft. Questo paese è infatti una fucina di campioni nella kick boxing. È arrivato qui 6 anni fa, ha fondato l’Asd kick boxing team Carcina iniziando con 4 bambini, mentre oggi conta 80 iscritti. È la storia sintetica di Ivan Pelizzari, campione del mondo di full contact (categoria 63,5 chili) e grande formatore di nuove promesse. «Inizialmente contavamo una trentina di iscritti, che però sono sempre cresciuti fino agli 80 di oggi - racconta -. Ci occupiamo di diverse attività che vanno dai corsi per bambini (dai 5 anni) a quelli per e persone con disabilità per finire con i progetti per adolescenti in situazioni delicate. Oltre ovviamente al nostro stage principale per amatori e agonisti. (...)

Marco Benasseni