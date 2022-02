«L’opera è ferma al 2% Urge un commissario»

«Avevo ancora i pantaloncini corti quando protestavo sul ponte di Cogozzo, convinto già allora che l’autostrada della Valtrompia fosse un’opera fondamentale. Oggi si è accesa una luce in fondo al tunnel, ma i problemi sul tavolo sono ancora tanti, troppi. Per questo ritengo che solo un commissario con poteri straordinari possa accelerare i tempi e mettere ordine al continuo rimpallo di responsabilità sui cantieri». Il sindaco di Lumezzane Josehf Facchini ritiene che «l’arrivo in valle prima dell’allora ministro all’Interno Matteo Salvini, e nei giorni scorsi del vice ministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, è il segnale inequivocabile che un’opera così importante è all’attenzione del governo». Il continuo temporeggiare «non aiuta - aggiunge Facchini -, e quando tutto sembra pronto c’è sempre qualche nuovo ostacolo. Dopo mesi di lavori è stato realizzato soltanto il 2% dell’opera: decisamente un po’ poco. Qualche promessa al vice ministro però l’abbiamo strappata: si è impegnato ad interloquire direttamente con tutte le parti in causa, e soprattutto a portare al Consiglio dei ministri entro un mese la richiesta di commissariare l’opera. Sarebbe l’unico modo per destreggiarsi tra bonifiche, condotte Snam da spostare, acquedotto romano, rincari delle materie prime: quando c’è un unico referente che fa da intermediario con il governo, che è il vero committente dell’opera, si velocizza il tutto. É il famoso “risolvi problemi“. Dopo di che, si partirà come un treno». Lo stesso ingegnere Nicola Prisco, responsabile struttura territoriale di Anas Lombardia, ha garantito che il cronoprogramma verrà rispettato, e l’opera consegnata entro il 2025. Per quanto riguarda i lavori, «a Lumezzane problemi non ce ne sono - assicura il sindaco -. É già stato fatto il disboscamento e creata l’area di cantiere. La rotonda e il viadotto verranno realizzati parallelamente alla strada già esistente, e non comporteranno grossi scavi e disagi». Quanto alle bonifiche, «per ora il problema riguarda la zona della Ottoman a Sarezzo e Codolazza a Concesio - aggiunge Facchini -, ma non c’è da sorprendersi: quando scavi in un punto dove trent’anni fa era consentito utilizzare un certo tipo di materiale per il riempimento, che oggi viene ritenuto nocivo e inquinante, è inevitabile trovarlo adesso». Sul fonte delle bonifiche la situazione resta in stand by, conferma l’ Arpa. In occasione dell’ultimo Tavolo coordinato dalla Comunità Montana, il dipartimento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha offerto la sua disponibilità ad affiancare e supportare i Comuni nella procedura. Ma la rimozione dei metalli pesanti nelle aree coinvolte dai cantieri è ancora ferma al palo. E la bonifica, quando pure avviata, richiederà tempi non certo brevi. C.Reb.