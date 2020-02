La Duferco e la centrale Comune e ambientalisti ora puntano sui rilevatori

Non c’è ancora nessuna notizia del ricorso presentato al Tar del Lazio contro la realizzazione della centrale a gas che «Duferco» vuole realizzare nella ex Stefana di Nave, ma non per questo la scena è immobile: Comune e Comitato della Valle del Garza si stanno attrezzando per realizzare monitoraggi dell’aria. Gli ambientalisti stanno valutando l’acquisto di centraline per tracciare i venti e misurare le polveri sottili, ma c’è lo scoglio dei costi e della gestione, e per questo non si escludono eventuali collaborazioni con stazioni meteorologiche o altre realtà. Il Comune invece, dopo un paio di anni di trattative ha stretto un accordo con l’Arpa perché quest’ultima installi, a partire dall’estate, un impianto mobile per mappare la qualità dell’aria. In Valtrompia è emersa in più occasioni la necessità di piazzare ulteriori rilevatori oltre a quello di Sarezzo, e la questione Duferco ha spinto il sindaco Tiziano Bertoli a non mollare. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

M.BEN.