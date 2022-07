La lotta alla droga si vince tra i banchi di scuola

Da Lumezzane è partito un primo messaggio rivolto agli studenti, alla conclusione recente dell’anno scolastico tra medie e superiori, per il contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I ragazzi sono da sempre l’anello più debole e sensibile della catena tra chi cerca qualche esperienza nello sballo e chi, attirato dai primi guadagni facili, viene reclutato per piazzare droga. Proprio a loro era rivolto il progetto di prevenzione e sensibilizzazione «Scuole sicure» terminato con la fine delle lezioni e che da novembre a giugno ha visto in cattedra gli agenti della Polizia locale, i cani antidroga e telecamere installate vicino agli istituti. Si è trattata di un’attività di controllo straordinario tra agenti in divisa e in borghese che si sono piazzati all’ingresso dell’agenzia formativa «Don Tedoldi» di Premiano e dell’istituto superiore «Primo Levi» al Villaggio Gnutti, insieme alle medie «Terzi Lana» a Sant’Apollonio, «Serafino Gnutti» a San Sebastiano e «Dante Alighieri» a Pieve, anche all’interno impiegando i cani antidroga dell’unità cinofila della Polizia locale di Gardone Valtrompia per verificare situazioni sospette ed eventuali sostanze. All’azione umana delle forze di sicurezza si è aggiunto l’aiuto tecnologico di alcuni occhi elettronici installati davanti alla «Don Tedoldi» e alla «Terzi Lana» per indagare a posteriori, dalla centrale operativa della Polizia in via Montegrappa, eventuali episodi di spaccio. Ma insieme alla prevenzione e repressione si è messa mano anche all’attività informativa, con gli agenti in primo piano a illustrare gli aspetti negativi dell’uso di sostanze stupefacenti e i rischi, anche penali, nella pratica di spaccio. Oltre alle scuole, attraverso il progetto il comando della municipale si è dotato anche di un drug test spiegato agli stessi studenti e usato sul territorio tra i conducenti dei veicoli. Lumezzane è stato uno dei pochi Comuni in provincia (gli altri sono Montichiari e Palazzolo) a essere risultato beneficiario lo scorso autunno di un contributo dei ministeri dell’Interno ed Economia di quasi 16 mila euro a fronte di un progetto di 21 mila elaborato dalla comandante della Polizia, Desirèe Vezzola, e con il sostegno della prefettura. «Gli agenti hanno anche consegnato agli studenti un opuscolo informativo - spiega il sindaco Josehf Facchini, che nell’Amministrazione del Comune ha anche la delega alla sicurezza -: abbiamo il dovere di contribuire alla formazione di modelli di comportamento sani e virtuosi per i nostri giovani cittadini. Un compito che stiamo portando avanti anche con i genitori e gli educatori». •. F.Ziz.