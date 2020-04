La scuola guarda già oltre investendo nella tecnologia

Messo sotto chiave qui come altrove, il sistema scolastico di Polaveno e Brione tenta di guardare oltre l’emergenza. A quando (si spera presto) si potrà parlare con tutte le cautele del caso di un ritorno, almeno parziale, alla normalità. UN SEGNALE incoraggiante in questa direzione arriva dalla possibilità di presentare entro le 12 del 29 maggio la domanda d’accesso al contributo regionale per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. Inserito nella Dote Scuola, l’intervento si rivolge alle famiglie degli studenti residenti in Lombardia che frequentano le scuole medie e superiori (statali o paritarie) o gli istituti accreditati al sistema di formazione professionale regionale. Un benefit per le famiglie con un reddito non superiore a 15.748,78 euro. Gli interessati possono collegarsi alla sezione del sito www.regione.lombardia. (...)

N.BON.