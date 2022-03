La scuola «strategica» avrà una sede all’altezza

È in arrivo una importante novità al servizio degli iscritti attuali e futuri a una scuola superiore strategica per la Valtrompia industriale. È rappresentata da nuovi spazi didattici per l’Itis di Gardone, che insieme all’Ipsia e al Liceo costituisce l’Istituto Beretta. L’operazione propedeutica all’ampliamento è iniziata circa un anno fa, ricorda l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bondio, quando «il sindaco e io, su sollecitazione della dirigenza dell’Istituto che evidenziava la carenza di spazi, abbiamo avuto un incontro con il presidente della Provincia, Samuele Alghisi, e col consigliere delegato all’edilizia scolastica Filippo Ferrari. L’Itis è un polo strategico del territorio, è una scuola di qualità molto attrattiva, perché chi conclude gli studi trovano immediatamente lavoro. Ancora prima della fine degli studi le aziende chiedono i nominativi dei maturandi. Quindi abbiamo posto al Broletto il tema dell’allargamento». Di fatto le scuole superiori sono gestite dalla Provincia, ma in questo caso lo stabile utilizzato da quella di via Convento è di proprietà del Comune, mentre gestione e manutenzione sono in capo ad altri, e «in accordo con Brescia abbiamo individuato un capannone attiguo all’istituto e inutilizzato da tempo - aggiunge Bondio -. Contattando i proprietari e facendo da tramite con l’Amministrazione provinciale abbiamo contribuito a trovare l’accordo economico». Ora l’ex capannone sarà interessato da una importante riqualificazione: a Brescia hanno chiesto finanziamenti statali sul Pnrr, e saranno investiti sulla nuova porzione di Itis risorse per due milioni e mezzo. «La Provincia chiede la compartecipazione degli enti locali, e considerando che lo stabile attuale è di nostra proprietà - aggiunge il sindaco Pierangelo Lancelotti -, abbiamo scelto per evitare promiscuità future, e di acquistare noi lo spazio con l’immobile oggetto di ampliamento. Per fare questo abbiamo acceso un mutuo per 315 mila euro. L’area acquisita è pari a 500 metri quadri, ma lo stabile che si andrà a realizzare sarà su due piani. Quindi gli spazi raddoppieranno e ospiteranno moderni laboratori, uffici e altri spazi per didattica». La scelta dell’ampliamento, che particolare importante avverrà senza consumare nuovo suolo, guarda anche al di là dell’Itis: «Oltre a fornire nuovi spazi ormai necessari - chiude l’assessore - questo investimento è baricentrico rispetto ad altre scuole e potrebbe essere utile anche agli altri corsi del Beretta. Nell’accordo di programma che stipuleramo con la Provincia vorremmo poi inserire la clausola dell’utilizzo dei nuovi spazi in orario extrascolastico o per eventi come il Festival della Scienza».•.