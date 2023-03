Le ginnaste protagoniste sognano la promozione

Fare centro primeggiando su altre 41 squadre è un ottimo risultato. Ci sono riuscite le ragazze della ginnastica ritmica di Concesio partecipando alla prova di Montegrotto Terme e superando le migliori formazioni di Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. L’asd Ritmica futura si è decisamente fatta notare nella seconda delle tre prove del campionato nazionale, in base alle quali si decreterà la squadra di serie C che accederà alla B. «Al termine di questa lunga competizione, le futurine hanno conquistato la posizione più alta del podio sfondando il muro dei 100 punti, dimostrando grande solidità e offrendo un programma di gara interessante e competitivo - commenta la direttrice tecnica Alessandra Farina - Silvia Maestrini al cerchio e clavette, Desirè Pasinetti alla palla, Lisa Taglietti al nastro: questa è la formazione scesa in campo, ma a disposizione c’erano anche Emma Serra, Eleonora Bergomi e Nastase Natali». Ad accompagnare le atlete oltre a Farina, le allenatrici Michela e Silvia Beltrami e Svetllana Voronkova. In prima linea c’erano le ginnaste, che però ringraziano le allenatrici per il supporto offerto in ogni momento della difficile competizione. «Uno splendido risultato che fa guardare al futuro con ancora più grinta e determinazione - prosegue una più che contenta allenatrice - Silvia al cerchio e Lisa al nastro hanno rispettivamente ottenuto il primo e il terzo miglior punteggio, mentre Desirè con la palla ha conquistato il secondo punteggio della nota artistica». L’appuntamento con l’ultima prova il 16 aprile a Padova, di certo le ragazze di Concesio partiranno con il favore dei pronostici.•. M.B.