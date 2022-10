Le ragazze della ritmica hanno una marcia in più

Si sono appena concluse le fasi regionali e interregionali dei campionati nazionali Gold categoria junior FGI (Federazione ginnastica d’Italia) per la ginnastica ritmica. Molto soddisfatta la direttrice tecnica dell’Asd Ritmica Futura di Concesio, Alessandra Farina, orgogliosa delle ottime prestazioni delle ginnaste che si sono da subito messe in evidenza nelle categorie di appartenenza. Insomma: un ottimo risultato frutto del grande lavoro svolto da tutto lo staff tecnico. A fianco della direttrice ci sono, infatti, le tecniche federali Silvia e Michela Beltrami, Giorgia D’Andrea e la coreografa Sara Caim. A partire dalle prossime settimane inizieranno le finali nazionali con le atlete sulle pedane di tutta Italia. Tra le ginnaste della categoria junior ci sono Lisa Taglietti, campionessa regionale in Veneto categoria Gold junior 1 ammessa di diritto alla finale nazionale di Ortona; Desirà Pasinetti, campionessa regionale in Veneto categoria Gold junior anche lei ammessa alla finale nazionale di Ortona. C’è poi Silvia Maestrini quarta classificata in Lombardia che ha poi conquistato il podio interregionale (Lombardia-Piemonte-Liguria-Val D’Aosta) a Caorle con un terzo posto che le ha permesso di accedere alla finale nazionale di Ortona. Stessa cosa per Eleonora Bergomi seconda in Lombardia nella categoria Junior 1 della specialità Gold di cerchio e nastro che ha partecipato alla fase interregionale di Cantalupa conquistando il podio con un secondo posto al nastro che le permette l’accesso alla finale nazionale di Catania. Beatrice Pedrotti è arrivata al secondo posto al campionato in Lombardia nella categoria junior 2 per la specialità clavette, ha partecipato alla fase interregionale di Cantalupa conquistando il podio con un terzo posto che le permette l’accesso alla finale nazionale di Catania. Emma Serra ha conquistato il podio regionale con un bronzo in Lombardia nella specialità della palla, per poi accedere alla fase interregionale dove ha ottenuto il sesto posto. In questi giorni si stanno concludendo le qualificazioni anche per la categoria Gold allieve. Per Ritmica Futura la ginnasta Andrea Nastase Natali ha già ottenuto la qualificazione alla finale nazionale di Sarnano (Marche) poichè ha vinto il campionato in Lombardia per la categoria allieve 3a fascia 2011. Ottima prestazione anche per la giovanissima Elisa Trenta, allieva 2a fascia 2012, che ha terminato il campionato regionale al 3° posto e disputerà a breve la fase interregionale. •. M.Ben.