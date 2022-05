Lezioni di benessere il diabete è nel mirino

Il ciclo di incontri «Uniben-Università del benessere» promosso dalla società di servizi sanitari valtrumplini Civitas con la Comunità montana fa tappa stasera a Lumezzane. Alle 20,30 nel centro di formazione della Croce Bianca, in via Madre Lucia Seneci, si parlerà di «Guerra al diabete. Come curarsi al meglio». La malattia, complici la sedentarietà e le abitudini alimentari spesso non corrette, è molto diffusa e in costante aumento e si prevede che in futuro possa colpire un milione di persone in tutta la Lombardia. Nel corso del seminario saranno dispensati alcuni consigli per conoscere ed evitare la patologia, oltre alle sue conseguenze e come un adeguato stile di vita possa aiutare a prevenirla. Si tratta di una patologia che negli anni ha assunto dimensioni preoccupanti, legata sempre più spesso allo stile di vita disordinato delle persone. All’incontro (ingresso libero e con obbligo di mascherina) ci saranno la vicesindaco e assessore ai Servizi alla persona Sonia Peli, Umberto Valentini diabetologo e già direttore dell’Unità operativa di Diabetologia all’ospedale Civile di Brescia, Benedetta Pillon a capo dell’Unità di Ortopedia e Traumatologia e responsabile del progetto «Piede diabetico» all’ospedale di Gardone e Valentina Paola Quadri direttore della Struttura semplice in Chirurgia del piede al presidio di Gardone. Durante la serata è atteso anche il primario di Malattie infettive dell’ospedale Civile di Brescia, Massimo Castelli, che sarà premiato per la lotta condotta contro la pandemia. •. F.Z.