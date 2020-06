Lumezzane, una città da tesi

Ottomila euro da distribuire a undici tra laureati e studenti universitari per premiarli dei risultati della carriera accademica che stanno portando avanti o che hanno terminato. Nei giorni scorsi il Comune di Lumezzane ha lanciato i nuovi bandi per la consueta iniziativa annuale delle borse di studio e dei premi di laurea: contributi all’impegno degli studenti d’oro che da qualche tempo, oltre che da via Monsuello, arrivano anche dall’Associazione Artigiani e dalla Confartigianato di Brescia. I sostegni sono dedicati ai giovani che lavorano su tesi dedicate al mondo economico e produttivo locale, e iniziando dalla proposta comunale, vengono messe in palio cinque borse di studio da 500 euro ciascuna agli universitari ancora in carriera in regola con i crediti formativi e gli esami e con votazioni elevate. I candidati a questa misura possono farsi avanti fino al 30 settembre. (...)

F.Z.