La politica è un valore e i giovani ci credono

Un sindaco ufficiale al primo confronto col suo omologo molto più giovane: Josehf Facchini ha incontrato il consiglio dei ragazzi di Lumezzane: una istituzione tornata in scena negli anni scorsi come percorso di educazione alla cittadinanza e avvicinamento ai temi della politica guidato dal referente Paolo Ghio e coordinato dagli istituti comprensivi Polo Est e Polo Ovest. Pochi giorni fa, in occasione della presentazione del bilancio previsionale triennale 2020-22 (sarà discusso lunedì 23 dalle 17,30), si è insediato il nuovo consiglio giovanile eletto alla fine di novembre da tutte le classi delle scuole medie «Terzi Lana» di Sant’Apollonio, «Serafino Gnutti» di San Sebastiano e «Dante Alighieri» di Pieve: Vittorio Gennari è stato confermato per il secondo mandato. (...)

F.Z.