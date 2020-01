Missioni a rischio Il comandante Alfa presenta il suo Gis

Non sarà un faccia a faccia con un militare del genere «Rambo», ma un’occasione davvero speciale per sentire un grandissimo esperto parlare di legalità e di lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Ma anche di educazione. Succederà questa sera a partire dalle 20,30 a Lumezzane, nella cornice del teatro parrocchiale San Giovanni Bosco di San Sebastiano, in via Veneto. In cattedra salirà quello che negli ambienti militari è noto come il comandante «Alfa», uno dei fondatori, nel lontano 1977, del Gruppo intervento speciale dei carabinieri; un reparto di altissima specializzazione. L’INCONTRO è promosso dal Comune con l’associazione Interarma e la Comunità montana della Valtrompia, e consentirà di conoscere da vicino l’attività condotta dal Gis nell’arco di decenni attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta decisamente dall’interno. (...)

Fabio Zizzo