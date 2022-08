Malga e strade: territorio in ordine ci pensa il Comune

Il Comune di Marmentino è sempre impegnato ad intercettare finanziamenti per migliorare il patrimonio pubblico. Questo mese sono terminati gli interventi di manutenzione straordinaria per la copertura dei fabbricati della malga Piazze e la sistemazione delle aree di pertinenza. L’intervento era partito con la rimozione totale della copertura del tetto e il relativo smaltimento, per poi procedere con il posizionamento dei pannelli di copertura in lamiera coibentata. All’interno, invece, il tetto è stato sistemato mantenendo le travi a vista. Prima di chiudere il cantiere operai e tecnici hanno realizzato un marciapiede, installato un nuovo impianto parafulmine, e rifatto l’impianto elettrico. Infine, la malga è stata tinteggiata dentro e fuori. Spesi 115 mila euro, coperti completamente da un finanziamento della Regione Lombardia. La gara è stata vinta dall’impresa locale Edil Marmentino di Alex Fontana che ha anche eseguito i lavori. Sempre durante l’estate è stato portato avanti il piano di asfaltature in alcune zone del paese per mettere in sicurezza i tratti dissestati. Gli interventi alla viabilità comunale hanno interessate via One e via San Faustino nella frazione di Ville, via Caratone, via Fontane e piazza Santellone nella frazione di Dosso, e le vie Ombriano e Candossa nella frazione di Ombriano. Per sistemare le strade sono stati stesi circa 1.500 metri quadrati di asfalto. In questo caso l’importo complessivo del progetto era di 37mila euro, i lavori sono statti eseguiti dall’azienda Olli Scavi; i costi sono stati coperti completamente da un finanziamento statale. •. M.Ben.