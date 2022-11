Monumenti e orti sociali Un sabato di riflessioni con l’Arma e «La Rete»

Ci sono due eventi pubblici di segno decisamente diverso nel sabato di Villa Carcina. Alle 10 l’appuntamento sarà con l’Associazione carabinieri, che in occasione della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace» ha organizzato l’inaugurazione del monumento alle vittime di Nassirya piazzato sulla rotonda di via Veneto. Il percorso per arrivare al punto di ritrovo sarà segnalato da bandiere, e alla cerimonia sono state invitate numerose autorità a livello locale e provinciale. Ci saranno la benedizione del parroco e la musica della banda amica, ma il momento più emozionante sarà quando i rappresentati dell’Anc scopriranno il monumento e leggeranno i nomi dei caduti. Sempre oggi è in programma la festa di Agromania, il progetto di agricoltura rigenerativa e sociale che, promosso dalla cooperativa La Rete, gestisce 5000 metri quadrati di orti sociali a Villa Carcina, un ettaro a Mompiano adibito a orticoltura estensiva e frutteto e 2 ettari di castagneto storico. Numerose le iniziative in programma al campo di via Fiume Mella: alle 9,15 inizieranno i racconti delle esperienze di agricoltura rigenerativa di Marcello Giordano, si potranno visitare anche le coltivazioni che negli anni hanno regalato opportunità di inclusione a tante persone e ci sarà anche lo stand dell’Università statale di Brescia per presentare le fasi di recupero del castagneto storico. La festa proseguirà poi nello Spazio comunità di via Scaluggia 89 dalle 11,15, con altri interventi per parlare delle prospettive di questa attività che negli anni è cresciuta sulle sponde del Mella con l’intento di riqualificare e valorizzare le aree incolte e abbandonate, per renderle nuovamente produttive e vissute dai cittadini e dagli agricoltori, rilanciando la cura della terra e la coltivazione di prodotti buoni e sani come nuovo modo di abitare il territorio. Proseguendo, alle 12,45 è previsto anche un buffet con i prodotti dell’orto. M.Ben.