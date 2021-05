Niente più sfida estrema Le spese in beneficenza

Luca Bettinsoli abita a Bovegno, ma è originario di Gardone: era pronto per partecipare al Tour Divide, una competizione estrema di ben 4418 chilometri lungo il Continental Divide americano, con partenza da Banff (Canada) e arrivo ad Antelope Wells, sul confine tra Stati Uniti e Messico, ma a causa della pandemia la gara è stata annullata. Nel frattempo l’atleta aveva però raccolto circa 6mila euro da diversi sponsor che ora saranno devoluti all’Aido Brescia. «Dopo l’annullamento della gara - racconta Bettinsoli - ho contattato gli sponsor per restituire le somme ricevute, ma tutti mi hanno invitato a procedere con la donazione all’associazione che avevamo individuato. Mi ritengo una persona molto fortunata, un privilegiato. La bicicletta mi ha permesso di girare il mondo, di provare grandi emozioni e di vedere luoghi magnifici. Per questo ho deciso di ricambiare la fortuna e di fare qualcosa per gli altri». (...)

