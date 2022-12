Paperelle declinate all’infinito La pop art abita in Valtrompia

Le paperelle di Stefano Vezzoli e Giovanni Archetti stanno spopolando in Valtrompia, arriveranno domani in Franciacorta, ma alcune sono già volate dall’altra parte del mondo. Vezzoli, l’anima creativa del progetto, è un architetto e un interior designer di 34 anni che vive a Sarezzo, mentre Archetti, 28 anni, è un agente immobiliare e si occupa della parte commerciale, del rapporto con i clienti e della consegna delle paperelle. Insieme hanno avviato un progetto partito in realtà più che altro come un divertimento, ma l’interesse del pubblico ha fatto il resto. «Il progetto nedrArt nasce dalla scoperta dei lavori dell’artista inglese TP Hardisty: oggetti apparentemente banali e pop, come delle paperelle di gomma diventano protagonisti di piccole opere d’arte - spiega Vezzoli - Le nostre nedre hanno sempre qualcosa da dire: che sia irriverente, sdolcinato o intelligente lo comunicano con semplicità e senza piume sulla lingua. Ogni esemplare, dal più spennacchiato al più scintillante, riflette chi siamo e come diamo forma ai nostri pensieri». Le composizioni vengono proposte come idea d’arredo, come un regalo per qualcuno di speciale o come pensiero natalizio. «Il progetto è nato in primavera - prosegue Vezzoli -. Prendendo spunto delle opere di un artista quotato ho pensato di realizzare qualcosa di simile in chiave low budget: cornice Ikea e papere acquistate online. Inizialmente avevo creato due opere per dare sfogo al mio estro creativo, poi a settembre col mio compagno (Giovanni ndr) abbiamo pensato di andare avanti proponendo i quadri a un pubblico più ampio. Nel frattempo Giovanni aveva già preso accordi per partecipare ai mercatini di Natale a Ome». Per far conoscere il progetto è stata aperta una pagina Instagram punto di riferimento per gli interessati, e negli ultimi mesi sono stati sviluppati diversi temi: le anatre sono protagoniste di situazioni emotive e sentimentali, ma sanno anche essere di spessore oppure ironiche. Recentemente è nata una linea in dialetto bresciano con i colori della città: sfondo del quadro azzurro e cornice bianca. Come detto i due saranno ai mercatini di Ome domani dalle 10 alle 18 insieme ad altri 130 hobbisti. Il loro stand sarà facilmente riconoscibile grazie alla presenza della mascotte: Otto il nedrotto, la versione gigante dei piccoli oggetti inseriti nelle cornicei. «I quadri più richiesti sono quelli in dialetto e quello "Aperol o Campari?" - concludono Vezzoli e Archetti -. Per ora abbiamo registrato un forte interesse in Valtrompia, in Franciacorta e in città. Grazie ad alcune conoscenze e a Intagram, le nostre composizioni sono arrivate pure in Abruzzo e in Corea del Sud».•. M.Ben.