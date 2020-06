Poche missioni, l’auto medica va «tagliata»

Da una certa ora in poi, l’automedica della Valtrompia non è più tale. Nel senso che rimane senza medico e a bordo c’è solo l’infermiere. La stessa sorte di quella di Lumezzane che da anni non può più contare sulla presenza di un dottore. Ma sindaci e Comunità montana sono pronti ad alzare le barricate per ripristinare il servizio notturno e difendere la sanità locale. La decisione presa dall’Areu Lombardia, dall’ospedale civile di Brescia e dall’Articolazione aziendale territoriale non è prevedibilmente piaciuta al presidente della Comunità, che insieme ai sindaci ha inviato una lettera di protesta all’Areu. I motivi del taglio? L’accordo sulla presenza dello specialista h24 sulla medicalizzata sembra decaduto dopo un’analisi dei soccorsi effettuati che ha portato a una redistribuzione dei mezzi di soccorso. (...)

Marco Benasseni