Premiato l’impegno nella sfida al Covid

A Gardone Val Trompia, alla presenza dei sindaci di comuni della convenzione (Gardone Valtrompia, Sarezzo, Villa Carcina, Marcheno, Pezzaze e Lodrino) si è svolta la cerimonia per la consegna ufficiale delle onorificenze agli operatori di Polizia locale del Corpo Intercomunale Valle Trompia guidati da Patrizio Tosoni che Regione Lombardia ha conferito per l’impegno profuso durante l’emergenza Coronavirus. La decorazione è stata assegnata agli agenti e agli ufficiali che, nella fase più acuta della pandemia, hanno «operato con grande senso del dovere, consapevoli dei rischi di contagio per sé e per i propri cari». Il riconoscimento, rappresentato da un nastrino con specifici colori e con la rosa camuna al centro, sarà portato sulle uniformi degli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale. Si tratta di un segno tangibile e duraturo nel tempo «a testimonianza dei sacrifici e rischi corsi dal personale della Polizia Locale» che quotidianamente ha supportato la cittadinanza, per far fronte all’emergenza, mettendo in campo tutte le forze possibili: dalla consegna di mascherine a domicilio, medicinali e ricette mediche, controlli sul rispetto delle restrizioni governative necessarie a contenere il rischio di contagio, controllo soggetti in isolamento e costante assistenza - anche telefonica - ai cittadini. Ringraziamenti a tutto il Corpo, nel corso della cerimonia, sono stati espressi dal Comandante Tosoni, che ha dato avvio alla cerimonia ufficiale. Alle forze politiche, sindaci ed assessori presenti oltre ad esprimere i ringraziamenti, hanno poi assegnato ai 14 agenti e ai due ufficiali i riconoscimenti.•. L.P.