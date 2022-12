Radiologia, orari lunghi Gli esami accelerano

Orario lungo anche alla Radiologia del presidio ospedaliero di Gardone Vt, guidato da Maria Rosa Cristinelli, per far fronte alle richieste di prestazioni dei cittadini rallentate dalla pandemia. «Dal 1° aprile - ricorda Cristinelli - sono state programmate sedute aggiuntive per tac, risonanza magnetica e mammografia. Mentre da maggio Regione Lombardia ha previsto sedute aggiuntive, una o due alla settimana, in orari serali per sottoporsi alla Tac e risonanza con orario dalle 20 alle 22» riducendo così i tempi di attesa. «Inoltre - aggiunge Cristinelli - due sabato al mese è stata programmata la mammografia. Ed ogni sabato e domenica è possibile sottoporsi alla tac» Con questo sistema, il presidio gardonese ha atturato l’attenzione anche di pazienti provenienti da tutta la regione. «L’attività di ampliato screening mammografia - spiega ancora Cristinelli - viene fatta tutti giorni lavorativi fino alle 17 ed i numeri sono molto aumentati rispetto agli anni passati, anche perchè è stata allargata la fascia di età delle donne invitate, dai 45 ai 74 anni rispetto ai 50-69 precedenti; inoltre le donne fino ai 50 anni ricevono invito con cadenza annuale rispetto al biennale delle donne over 50. È estremamente positivo che nelle donne sotto i 50 anni l’adesione sia alta, per una maggiore sensibilità al discorso di prevenzione del tumore mammario». A conti fatti vengono effettuate almeno una cinquantina di mammografie al giorno. Anche le ecografie sono quasi raddoppiate rispetto al 2021. Per rendersi conto dell’attività del servizio, i numeri: ogni giorno si effettuano tra le 100 e le 120 radiografie, una media di 40 Tac, 50 mammografie e 50 ecografie, e per le Risonanze magnetiche tra le 12 e le 15 esami. Questa attività sta riducendo le liste d’attesa. Anche la segreteria ha visto ampliato l’orario ed è attiva fino alle 17,30; l’ufficio si occupa anche di ricevere le richieste via mail radiologia.gardone@asst-spedalicivili.it e di fissare gli appuntamenti. Per consentire ai pazienti con priorità fissata dai medici, è stata creata un’agenda con priorità: chi ha una priorità compresa tra i 3 e 10 giorni viene sottoposto ad accertamenti prima di chi deve effettuare un semplice controllo. L’attrezzatura di cui è dotato il servizio di radiologia, è stata oggetto di turn-over: «Durante il periodo Covid - conclude Cristinelli - siamo stati dotati di tre nuovi ecografi: uno acquistato dall’ospedale e due donati da Valtrompiacuore. Sempre l’ospedale nel 2021 ci ha donato un’apparecchio radiologico polifunzionale di pazienti traumatizzati. La fondazione Berlucchi nel 2019 ha regalato un mammografo digitale di ultima generazione, dotato di tomosintesi. Infine sono in arrivo con le risorse del Pnrr una nuova risonanza magnetica sempre da 1,5 Tesla, una nuova tac ed un nuovo telecomandato in sostituzione di un vecchio. Il valore complessivo di tutta la strumentazione è di circa 1,5 milioni di euro.•. L.P.