Raggi e Rachov, design di luce

Alta moda e artigianato. Un sodalizio inaspettato nasce in Valtrompia tra Ilian Rachov, artista e designer di fama internazionale, autore di alcuni tra i più iconici motivi delle più importanti maison di moda e design – tra cui sei intere collezioni per Gianni Versace, tuttora utilizzati da Versace Home Collection - e Cristian Raggi, giovane titolare della Raggi Lampadari Creations di Sarezzo. La collaborazione porterà alla produzione di una collezione che unisce i tratti barocchi dello stile di Rachov con la modernità delle lampade prodotte da Raggi, che ha all'attivo celebri partnership, tra cui quella con Valeria Marini, che ha firmato pochi mesi fa le lampade Raggi per Baci Stellari, le borsette luminose in vetro di Murano. Per il giovane imprenditore bresciano una nuova, prestigiosa collaborazione annunciata in concomitanza del decimo anniversario del suo showroom di Sarezzo e dell’apertura del nuovissimo punto vendita a Passirano, che ricalca la visione di moda, spettacolo e artigianato che si fondano in un oggetto d’arredo. Ilian Rachov è famoso per le opere che appartengono a collezioni pubbliche del Vaticano, al Museo Etnografico di Hamburg, al Monastero di Rila in Bulgaria, all'Istituto internazionale Don Bosco a Torino, oltre a collezioni private a Roma, Torino, Londra, Tokyo, New York, Las Vegas, Los Angeles e Chicago. I foulards e degli abiti con stampe creati da lui per Versace sono stati indossati da Madonna, Christina Aguilera ed Elton John. Tra i suoi clienti spiccano Donatella Versace, Penelope Cruz, il principe Alberto di Monaco, Asma Al Qasimi, sceicca di Sharja, i principi Rispoli e la principessa Rita Boncompagni Ludovisi. Rachov e Raggi si sono conosciuti grazie all’impegno nel sociale che ha portato alla realizzazione di Piazza Lombardia, dove oggi dialogano e collaborano oltre un centinaio di aziende. «Ho subito apprezzato il lato umano e stilistico di Ilian – sottolinea l'imprenditore bresciano -. Vogliamo guardare al futuro, ma con la volontà di interpretare e riproporre i tratti della Grande Bellezza di cui siamo circondati. Questa collaborazione aggiunge prestigio, innovazione e ricerca alla nostra storicità». •.