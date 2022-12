Rette dell’asilo tagliate con i voucher comunale

Il Comune di Villa Carcina ha aperto un bando sperimentale che mette a disposizione voucher per la prima infanzia a sostegno delle famiglie residenti. In linea con la normativa nazionale e regionale che è finalizzata a riconoscere, da un lato, i bisogni di conciliazione dei tempi vita e tempi lavorativi delle famiglie con bambini di età compresa tra 3 e i 36 mesi e a valorizzare e sostenere, dall’altro, l’iscrizione ai servizi educativi per la primissima infanzia quale luogo di crescita e socializzazione, l’assessorato ai Servizi sociali ha pensato a questa iniziativa attiva fino al 22 dicembre. «Si tratta di una misura sperimentale realizzata grazie al trasferimento di risorse della Regione Lombardia nell’ambito delle Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi. - spiega Stefano Mino, assessore ai Servizi Sociali - preso visione delle possibili modalità di utilizzo delle risorse abbiamo, sin da subito, optato per la soluzione più diretta, ovvero sostenere le famiglie con figli piccoli dando loro la possibilità di accedere ad un contributo economico a parziale copertura delle rette mensili di iscrizione ai nidi. Ci è sembrata essere questa la misura più trasparente ed efficace al fine di sostenere le famiglie». Nello specifico la misura di sostegno prevede l’erogazione di voucher a parziale rimborso delle spese sostenute nel corso del 2022. Il voucher sarà erogato per i mesi di documentata frequenza del servizio da gennaio a dicembre di quest’anno per un massimo di 11 mesi. L’importo mensile riconosciuto è pari a 340 euro per la frequenza a tempo pieno e 227 euro per la frequenza part-time. Potranno presentare la domanda, fino ad esaurimento risorse, le famiglie residenti a Villa Carcina, con Isee inferiore a 25.000 euro, con figli da 3 ai 36 mesi iscritti e frequentanti strutture educative per la prima infanzia, pubbliche o private, nel corso del 2022. Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando sul sito internet del Comune oppure contattare gli uffici comunali al 030/8984324. •. M.Ben.