S. Maria degli Angeli Il restauro è rinviato

Il sogno non si spegne, ma per la realizzazione bisognerà attendere. Perché il piano di restauro del sito gardonese di Santa Maria degli Angeli presentato dalla Comunità montana della Valtrompia non è entrato nella graduatoria della Regione. Il recupero dell’ala Ovest della struttura (di proprietà del Comune di Gardone ma in comodato d’uso gratuito all’ente comprensoriale), che ospita l’area cultura della Comunità, il Sistema museale e bibliotecario archivistico e l’Ecomuseo, non può contare sui fondi attesi, ma l’assessora Ivonne Valcamonico sta tenendo d’occhio con i tecnici eventuali altre opportunità. Sull’ala Est dell’edificio, la basilica e il chiostro, che sono di proprietà della parrocchia di San Marco, non erano previsti interventi. All’inizio dell’anno, il progetto di restauro da 235mila euro della parte occidentale era stato candidato al bando Piano Lombardia 2021-2022 per la valorizzazione del patrimonio pubblico di interesse culturale. Prevedeva la ristrutturazione di un padiglione in stato di degrado a causa dell’umidità con la posa di un manto isolante nel sottotetto, la sostituzione delle caldaie e la stesura di intonaci in grado di ridurre il problema. Inoltre, quei soldi sarebbero serviti per sostituire gli infissi, ritinteggiare l’esterno e installare un nuovo impianto di videosorveglianza. Le vetrine al piano terra, quelle sulle quali vengono appese le locandine degli eventi culturali, dovevano diventare elettroniche, interattive, in modo da trasmettere più efficacemente contenuti culturali per la promozione del territorio. L’intento dell’assessorato guidato da Valcamonico era anche quello di installare una bacheca elettronica con speaker e pulsante per gli ipovedenti. Infine, nell’elenco delle azioni previste dal progetto c’erano anche l’acquisto di scaffali, lampade, scrivanie, computer e nuovi armadi termici per la conservazione dei prodotti multimediali e dei manoscritti antichi. Come dicevamo il progetto è stato solo messo nel cassetto, in attesa di poter partecipare ad altri bandi ottenendo le risorse per riqualificare uno degli edifici storici più interessanti della Valtrompia.•. M.Ben.