Sares Green, la Regione non può decidere

Non è la fine del progetto, ma una battuta d’arresto significativa sì; destinata di certo a rallentare il possibile percorso del progetto «Sares Green» di Sarezzo. In sintesi, la Regione Lombardia non può procedere nell’istruttoria a causa dell’assenza di decreti ministeriali specifici per le tipologie di rifiuti del cui trattamento si parla nella richiesta di autorizzazione avanzata dall’azienda saretina. L’assenza di determine specifiche crea un vuoto relativamente ai criteri per qualificare i materiali come «End of waste», un termine che identifica quando un rifiuto smette di essere tale, a seguito delle operazioni di trattamento previste nello stabilimento. Operazioni che l’azienda ha sempre definito innovative poiché in grado di trasformare gli scarti in energia senza ricadute per l’ambiente. (...)

Marco Benasseni