Settimana di lavori lungo la Provinciale

Gli automobilisti che transitano sulla Provinciale 345 sono ormai abituati ai disagi e ai rallentamenti dettati dai cantieri, ma ora è il Comune di Bovezzo che chiede un po’ di pazienza per un intervento che non poteva essere rimandato. La viabilità di Bovezzo la prossima settimana verrà modificata per permettere gli scavi di un nuovo allaccio della fognatura. Il tratto interessato sarà via Vittorio Veneto dove, dalle 8,30 di martedì fino a fine settimana, all’altezza del civico 32 verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti stradali e pedonali interessati dai lavori, circoscritti da segnaletica. L’ordinanza comunale prevede anche la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari nei tratti interessati dal cantiere e un percorso pedonale alternativo adeguato per consentire il transito pedonale in sicurezza. Sempre su via Vittorio Veneto, ma all’altezza del civico 66 e solo per la giornata di martedì, sono previste le medesime limitazioni per permettere all’azienda che si occuperò degli scavi di scaricare i materiali necessari. La Polizia locale di Bovezzo assicura comunque che il passaggio del bus non verrà interrotto. •. M.Ben.