Si «scortica» l’asfalto per evitare slittamenti

Scavare e rimuovere interi pezzi di asfalto lungo il tratto iniziale a salire di via Ruca, a Lumezzane, per consentire soprattutto ai mezzi pesanti di raggiungere agevolmente la zona industriale. È la soluzione, già adottata anni fa, tornata attuale negli uffici comunali in questo periodo a causa di una serie di disagi al traffico. Il motivo principale è il ghiaccio dovuto alla temperatura notturna sotto zero in una zona che anche allo spuntare del sole resta perennemente in ombra. Di conseguenza i mezzi, in particolare quelli pesanti, che provengono da via Mainone e attraversano il ponte di via Faidana per imboccare via Ruca slittano nonostante lo spargimento del sale. Un episodio del genere si era verificato nelle scorse settimane quando un camion era stato trainato da un mezzo di soccorso. Alla situazione particolare di quel tratto di strada, si era cercato di provvedere mettendo della sabbia puntina per facilitare l’aderenza. Ma evidentemente non è stato sufficiente visto che in seguito si sono ripetute altre situazioni. Per questo motivo gli uffici comunali hanno deciso di affrontare il problema e intervenire sabato per porre fine a ulteriori disagi. Un’impresa già individuata si occuperà di fresare l’asfalto nel tratto iniziale e più a rischio di via Ruca per conferirgli un effetto più ruvido e facile da affrontare. Quell’accaduto aveva scatenato anche una polemica politica via social tra una parte delle minoranze in Consiglio comunale e il sindaco Josehf Facchini. I primi - la Civica per Lumezzane - che anche nei giorni successivi a quel disagio avevano continuato ad attaccare chiedendo al primo cittadino e all’amministrazione di riprendere in mano il progetto già pronto del nuovo allargamento della strada. Ma il sindaco aveva risposto sostenendo che la carreggiata sia così da sempre e spesso gli intoppi sono dovuti ai conducenti dei mezzi pesanti non troppo esperti della viabilità lumezzanese. Lo stesso primo cittadino di Lumezzane aveva annunciato anche uno studio di fattibilità per un’altra strada di accesso alla zona artigianale, ma intanto si rimedia con questa soluzione asportando l’asfalto. Un maxi intervento era già stato realizzato con l’aiuto economico di una ventina di imprenditori allargando un tratto all’altezza di una curva e ricavando anche un piccolo parcheggio pubblico. Ma l’opera si è rivelata utile solo a metà.•. F.Z.