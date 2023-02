Smog, doppie file e pericolosità Giro di vite davanti alle scuole

I genitori e gli altri accompagnatori che quasi ogni giorno portano e riprendono in auto gli scolari che, a Lumezzane, frequentano le scuole elementari «Seneci» di San Sebastiano e «Caduti per la Patria» di Piatucco, dovranno cambiare prestissimo le loro abitudini. Perché da domani verranno sperimentate le «strade scolastiche» realizzate adiacenti i due plessi per consentire ai bambini di entrare e uscire senza problemi di sicurezza. In sintesi, un tratto di via Partigiani e della vicina via Vittorio Veneto a San Sebastiano la mattina poco prima dell’inizio delle lezioni, e un segmento di via Matteotti davanti alla sede di Piatucco il pomeriggio, al momento dell’uscita, saranno transennati e chiusi alla circolazione dei veicoli. Entrando più nei dettagli, a San Sebastiano le limitazioni scatteranno dalle 7,45 alle 8,05 quando il traffico sarà vietato nel tratto a senso unico di via Partigiani, all’altezza dell’ingresso all’istituto, e lungo via Veneto dal semaforo fino all’incrocio con la stessa via Partigiani. Prima dello scattare della chiusura della strada, i veicoli potranno accedere e sostare lungo il lato del muro nel tratto a doppio senso. A Piatucco, invece, via Matteotti sarà interdetta dal senso unico (nella zona del teatro Lux) fino al parcheggio della farmacia dalle 15,55 alle 16,15, quindi al termine delle lezioni. Tutte le strade in questione saranno transennate e presidiate dai nonni vigili, dai volontari e dagli agenti della polizia locale. E durante i venti minuti di limitazioni i veicoli all’interno dovranno restare fermi, mentre potranno transitare solo i pedoni, chi si muove in bicicletta, lo scuolabus, i mezzi di soccorso e quelli che trasportano persone con disabilità. Si tratta di una sperimentazione avviata dal Comune, e comunicata dall’assessore all’Istruzione Lucio Facchinetti, pensata per garantire maggiore sicurezza agli studenti ed evitare i pericoli quotidiani rappresentati da auto in doppia fila e sorpassi vicini agli attraversamenti nelle vicinanze delle scuole. L’iniziativa, che riguarda al momento i due plessi degli istituti comprensivi Polo Est e Ovest, è stata lanciata dopo una serie di incontri con gli insegnanti, i rappresentanti dei genitori e i nonni vigili, e proprio questi ultimi avevano segnalato diversi episodi spiacevoli. Ma l’obiettivo non è solo quello di innanzare la soglia della sicurezza. Si vuole anche favorire l’autonomia dei bambini nei movimenti, incentivare gli spostamenti in bicicletta e a piedi e, naturalmente, salvaguardare la salute degli studenti sfruttando l’abbattimento delle polveri sottili durante gli orari stabiliti per la limitazione della circolazione automobilistica. •. F.Z.