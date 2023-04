Studenti in gamba in gita da Concesio ai Palazzi romani

Un delegazione di studenti di Concesio ha vissuto un'esperienza unica all'interno dei Palazzi della politica della capitale. I membri del consiglio comunale dei ragazzi con il loro sindaco Nicola Nassini, insieme a a tutor, docenti e amministratori comunali con a capo il sindaco Agostino Damiolini, sono stati accolti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, dove hanno avuto l’opportunità di visitare i luoghi istituzionali più importanti. «Un'esperienza dal valore civico importante, che ci porteremo sempre nel cuore: è stato per noi un grande privilegio», raccontano gli studenti dell’istituto comprensivo di Concesio. Durante la visita i giovani consiglieri hanno incontrato, nel famoso Translatantico della Camera, tutti gli onorevoli bresciani, che hanno insegnato loro la grande importanza del lavorare in squadra ed impegnarsi tutti insieme in modo concreto ed efficace per il bene del Paese. Gli studenti sono poi stati accompagnati nell’aula parlamentare dove, dopo essere stati salutati e presentati dalla vicepresidente Anna Ascani, hanno avuto la possibilità di assistere ai lavori parlamentari, scoprendo così come si svolge l’iter legislativo e quali sono le dinamiche che animano questi luoghi: dalla discussione dei disegni di legge, alle dichiarazioni di voto, fino a giungere alle votazioni, con l’approvazione o il respingimento di determinati punti all’ordine del giorno. «Tre giorni davvero intensi e ricchi di forti emozioni, quelli vissuti dal consiglio comunale dei ragazzi – dichiara il consigliere con delega al Ccr Dea Ferlinghetti –: infatti, oltre alla Camera e al Senato, i nostri giovani, durante la trasferta a Roma, hanno avuto modo di visitare il Ministero della pubblica istruzione e del merito, dove sono stati accolti dal portavoce del ministro Giuseppe Valditara. È stata un’esperienza unica che sicuramente ha arricchito il bagaglio culturale dei nostri ragazzi -continua- e che ha insegnato loro il vero significato della democrazia e trasmesso valori importanti quali la libertà, la lealtà, l’eloquenza, il coraggio, rappresentati a monito di tutti negli affreschi di Palazzo Madama. Chissà, magari tra qualche anno saranno proprio questi giovani consiglieri nelle aule parlamentari a guidare il nostro Paese». •. M.Ben.