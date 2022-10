Tav e variante di Edolo tra le opere «urgenti»

Strade, ferrovie, dighe, acquedotti, metropolitane. Nella lista delle 100 opere da sbloccare, stilata dal neoministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, figura anche Brescia. L'elenco dei cantieri è pubblicato sul sito del Mims: si tratta per l'esattezza di 102 opere molto complesse sotto il profilo progettuale e procedurale, ognuna delle quali può prevedere più progetti, per un totale di oltre 100 miliardi di euro, che il Governo ha ritenuto di dover commissariare nel corso del 2021. Altre 15 sono state commissariate quest'anno. Nel secondo semestre del 2021 sono stati consegnati 27 lavori; altri 55 verranno ultimati entro la fine del 2022. Due al momento le opere bresciane inserite nella lista del ministero alle Infrastrutture: il secondo lotto della variante di Edolo, sulla ss 42, e la Tav Brescia-Verona-Padova. Per l'infrastruttura camuna, il valore dell'investimento è di 94.598.482 euro, con risorse stanziate per 60 milioni. Ma i costi lieviteranno fino a 130 milioni. Ad oltre sette anni dalla sottoscrizione dell’accordo di programma, tra qualche mese verrà lanciata la gara europea e l’importante opera viaria vedrà la luce entro la fine del 2025, pochi mesi prima delle Olimpiadi invernali che si terranno tra la Valtellina, il Trentino e Cortina, con la cittadina dell’alta valle punto obbligato di transito. Nel caso della Tav, la cifra sale a 9 miliardi 245 milioni, di cui 7,228 stanziati. Con un percorso da 124 chilometri che al termine del suo cammino avrà attraversato 33 Comuni, 5 province e due regioni, la nuova linea ad alta velocità e alta capacità già dal 2026 collegherà, in parte, Brescia, Verona, Vicenza e Padova lungo la trasversale est-ovest Torino-Milano-Venezia. E nel segmento bresciano i cantieri marciano a vista d'occhio, ormai senza sosta. Cantieri più lenti per il raccordo della Valtrompia, in origine un’«autostrada» ed ora ridimensionata a bretella tra Concesio e Lumezzane, ma che il Governo ha comunque deciso di commissariare. Non figura nell'elenco delle 102 opere semplicemente perchè il commissario Eutimio Mucilli, lo stesso dela variante di Edolo, è stato nominato a inizio agosto. Un'opera che lo stesso Salvini aveva citato nel febbraio del 2021 durante un incontro con Mario Draghi («se un Governo nascerà, per noi serve che realizzi opere e progetti. Penso alla bretella autostradale della Valtrompia, uno dei distretti industriali tra i più importanti d’Italia, dove i cittadini da troppo tempo aspettano») e aveva fatto personalmente visita ai cantieri a luglio. I lavori, dopo una gestazione di un quarto di secolo, sono partiti. E anche se sulla variante Concesio-Lumezzane pesano le incognite dei costi extra e delle terre inquinate da bonificare. Nei prossimi giorni, conclusa la temporanea rimozione dell’acquedotto romano che interferiva sul tracciato, inizierà lo scavo del tunnel, fulcro del raccordo. «Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l’opera nell’interesse di cittadini e imprese della Valle- osserva il senatore della Lega Stefano Borghesi -.Continueremo a tenere alta l’attenzione e offrire il nostro contributo per ultimare l’infrastruttura».•. C.Reb.