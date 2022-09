Turismo, i numeri aumentano e si investe nella promozione

L’estate che sta andando lentamente in archivio sarà ricordata da tutti come quella della ripartenza, in particolare per quanto riguarda il settore turistico. Dopo due anni di pandemia, l’allentamento delle misure ha permesso a italiani e stranieri di tornare a viaggiare senza troppe restrizioni. E in particolare la Valtrompia, grazie anche al notevole sviluppo di quel turismo di prossimità che è esploso durante l’emergenza sanitaria, ha visto un aumento dei flussi (di italiani e stranieri) durante l’estate, a beneficio di tutte quelle attività che vivono di vacanze: strutture ricettive, ristoranti, ma anche musei e aziende agricole. I visitatori del territorio hanno potuto apprezzare le misure studiate dalla Comunità montana per migliorare la comunicazione come, per esempio, le 18 nuove bacheche informative (l’inaugurazione ufficiale è prevista nelle prossime settimane) installate nei parchi e nei punti strategici della valle. L’ufficio Turismo della Comunità, lo ricordiamo, si è candidato e ha ottenuto dalla Regione un contributo a sostegno di azioni pilota per la promozione e la valorizzazione dell’attrattività della Lombardia in un ottica di marketing territoriale. E grazie al finanziamento è stato possibile fare qualcosa di interessante potenziando, diffondendo e promuovendo il nuovo marchio «Visit Valle Trompia deep emotions» e la relativa strategia per raccontare il territorio in chiave turistica. I tre punti cardine scelti per raccontare la valle sono stati la cultura rurale, mineraria e artistica che identifica fortemente questo territorio; lo sport praticabile sul territorio montano, per gli amanti di mountain bike e trekking ma anche di sci e ciaspole, e la natura e i paesaggi. Parlando della comunicazione online sono stati avviati i site web di Visit Valle Trompia ed è stato migliorato il sito Greenway Valli Resilienti, che raccoglie tutti i percorsi ciclabili della Valtrompia e della Valsabbia, e nei prossimi giorni partirà anche una nuova campagna di marketing sui social media per presentare e raccontare il territorio. L’attività offline ha invece visto la citata installazione delle 18 bacheche turistiche, la stampa di materiale cartaceo e l’organizzazione di due eventi turistici e di un educational e blogger tour in occasione del quale sono stati invitati giornalisti di settore e influencer. Le bacheche turistiche che si possono incontrare passeggiando per la valle raccontano i punti attrattivi presenti in ogni Comune, ma sono anche collegate al sito web attraverso un Qr code. Nel frattempo anche il Club alpino italiano ha posizionato una nuova cartellonistica su due dei sentieri più conosciuti della Valtrompia: quello diretto a Punta Almana con partenza dalla Valle di Gardone e quello per il Guglielmo con partenza dalla Valle di Inzino. L’assessora al Turismo della Comunità montana, Antonella Montini, soddisfatta dei risultati finora ottenuti, spera che «questi nuovi strumenti per la promozione della valle siano colti da tutti, amministrazioni pubbliche e operatori turistici, come un’opportunità per aumentare l’attrattività del nostro territorio sia verso l’esterno, anche in vista di importanti eventi quale sarà per esempio Brescia Bergamo capitali della cultura 2023, sia soprattutto verso i cittadini dei nostri paesi, spesso ignari delle bellezze e delle realtà presenti sul nostro territorio».•.