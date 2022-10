Turismo sotto le stelle. A Bovegno la Starsbox è già un must

La Valtrompia sta cambiando. Da regno dell’industria manifatturiera a territorio in cui si possono lanciare nuovi progetti e cavalcare opportunità ambientali. Ci credono senza dubbio Laura Poli e Manuel Facchini, i titolari della casa vacanze di Bovegno che, oltre ad aver investito negli anni in due strutture tradizionali, hanno recentemente installato una «Starsbox», una casetta ecologica che permette di ammirare il cielo dormendo all’aperto. E visto che questo tiepido autunno è appunto fin troppo tiepido, i turisti ne stanno già approfittando prima della chiusura invernale.

La casa nella natura

Di cosa stiamo parlando? Sulla casetta immersa nella natura di Ludizzo, frazione di Bovegno, si legge la scritta «Look up» (guarda in su) che riassume la filosofia del progetto Starsbox, nato nell’estate 2018 e oggi divenuto iconico nel mondo del glamping, non solo italiano. Sono tante le regioni in cui il progetto è approdato: moltissime le strutture in Piemonte, dove tutto è iniziato, e da quest’anno anche in Campania (sull’isola di Ischia), in Puglia (a Molfetta e Ceglie Messapica), in Sicilia e anche in Friuli Venezia Giulia. Le casette installate sono circa un centinaio e la rete delle strutture che le ospitano forma la «costellazione Starsbox». Oltre i confini italiani, il prodotto ha raggiunto Croazia, Germania, Svizzera e Giappone. In Valtrompia quella di Bovegno è l’unica installata.

Un po' tenda, un po' capanna

Un po’ tenda e un po’ capanna, offre protezione ma può aprirsi al cielo per mettere in scena quanto di più spettacolare sa offrire la natura. Interamente smontabile, è un prodotto di design 100% italiano, sostenibile nel concetto e nell’utilizzo. La casetta essenziale di Bovegno ripensa il modo di fare campeggio unendo alla comodità di una stanza da letto il sogno di addormentarsi letteralmente sotto le stelle. È più di un nido: è sintesi di riparo e viaggio, è una scatola di sogni nella quale ubriacarsi di stelle e illuminarsi con l’alba.

Subito i primi clienti

Queste strutture sono prodotte in serie e non possono essere alterate e la coppia di Bovegno ha scelto di aggiungere delle sedie sdraio esterne e un bagno chimico, ma per il resto è garantito il massimo contatto con la natura circostante. E i clienti non si sono fatti attendere: in alta valle, a oltre 600 metri di altitudine, sono arrivati curiosi e turisti italiani, ma anche francesi, olandesi e belgi, israeliani, cechi e tedeschi.

Molti di questi probabilmente di passaggio sono stati rapiti dalla casetta con il tetto spalancato. Il progetto è quindi diventato anche una leva per far conoscere il territorio. Manuel è cresciuto proprio a Bovegno assieme a Laura, oggi sua moglie. Entrambi apprezzano e trasmettono la tranquillità e l’intimità dei borghi immersi tra boschi e sentieri. E le recensioni dei turisti elogiano i gestori per l’accoglienza e l’ospitalità, ma pure per le informazioni ottenute per poter visitare questo pezzo di Bresciano. Oltre alla nuova ecocasetta, sono molto apprezzate anche le altre due strutture tradizionali. •