Ucciso da un malore mentre taglia l’erba

Dal Trentino alla Valsabbia un intreccio di tragiche notizie ha funestato la domenica della comunità di Vestone. A poche ore dalla morte di Barbara De Donatis, la 29enne deceduta in un incidente lungo la strada statale 421 che da Molveno conduce e San Lorenzo Dorsino, sull’Altopiano della Paganella i residenti hanno dovuto fare i conti con un altro grave lutto. Mentre effettuava dei lavori di sfalcio a Roncone in Trentino, Annibale Bianchi è stato ucciso da un malore. Nonostante i soccorsi il decesso è stato inevitabile. Il 74enne era fratello di Luigi, per diverse legislature sindaco di Vestone.•.