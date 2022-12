Un grande spettacolo di fede

È iniziato il conto alla rovescia per il più grande evento invernale della Valle di Sarezzo: sabato tornerà finalmente sulla ribalta la rappresentazione dello storico presepe vivente, e il ritorno sarà all’insegna di una grande novità. Innanzitutto proprio la messa in scena della vigilia di Natale, e poi una sacra famiglia con al centro una figurante in dolce attesa nel ruolo di Maria. È tutto pronto per il grande ritorno al quale ha lavorato il Gruppo salvaguardia tradizioni locali col patrocinio del Comune e con la collaborazione della parrocchia dei santi Faustino e Giovita. L’esordio è fissato appunto per sabato dalle 17 alle 20; poi saranno riproposte le classiche date del 26 dicembre e del 6 gennaio, con l’arrivo dei Magi dalle 14 alle 17. Per raggiungere lo scenario della rappresentazione, che naturalmente è gratuita e che è collocata nella località Cuel, non bisognerà pensare al parcheggio, perché sarà attivo un servizio di bus navetta in partenza ogni 15 minuti dall’area di sosta davanti alla scuola media di Sarezzo. All’uscita della presepe vivente funzionerà poi uno stand gastronomico. Per rimanere aggiornati si può visionare il sito www.vallesarezzo.it. La natività della Valle di Sarezzo è particolarmente affascinante e è una tra le più famose della Lombardia, fonte di richiamo per migliaia di visitatori e destinataria nel passato di alcuni riconoscimenti. Lungo un percorso guidato si incontrano una trentina di stazioni con quasi 180 figuranti, e sono state realizzate alcune ambientazioni a tema come l’Annunciazione, il lago di Tiberiade e il castello di Erode.•. L.P.