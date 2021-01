Un monito di lamiera contro i drammi stradali

Sta facendo una tappa anche a Villa Carcina l’installazione simbolo degli incidenti stradali: l’Associazione italiana familiari e vittime della strada, in collaborazione con Condividere la strada della vita, la Prefettura, la polizia stradale e il Comune, ha collocato nell’area davanti ai capannoncini comunali l’automobile semidistrutta usata come strumento per far riflettere giovani e adulti. Un monito per tutti gli automobilisti che percorrono in questo caso la provinciale 345 per i tanti, troppi schianti che avvengono. I sinistri stradali rappresentano la prima causa di morte tra le persone con meno di 30 anni e Brescia ha il triste primato, in Lombardia, dei casi gravi o fatali. «GIÀ DA SOLI questi dati ci fanno capire l’importanza della prevenzione e del rispetto delle norme sulla circolazione - commenta il sindaco Moris Cadei -. L’installazione è solo la prima di una serie di iniziative che caratterizzeranno il 2021 come l’anno della sicurezza».

M.BEN.