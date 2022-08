«Vaia», i danni sono riparati ma il capitolo bostrico è aperto

Il problema degli «effetti collaterali» rappresentati dal moltiplicarsi degli attacchi parassitari alle conifere è ancora aperto qui come altrove, ma almeno a Marmentino sono stati portati a terminati gli interventi per sistemare i danni strutturali causati dalla tempesta Vaia. A fine giugno è stata infatti completata l’opera di ripristino della viabilità agrosilvopastorale nella località «Pissa Corvo», che era stata interessata da una frana di scivolamento superficiale conseguenza delle violente piogge arrivate insieme al vento a fine ottobre del 2018. Per sanare la ferita aperta è stata realizzata una palificata doppia in legname a sostegno della sede stradale, sono state ripristinate le canalette di regimazione superficiale delle acque ed è stato sistemato il fondo stradale con il livellamento del terreno. Nei giorni scorsi invece è stato completato il ripristino della sponda del torrente Marmentina, nella località «Mèle», che era stata all’epoca interessata, all’altezza del Mulino, da un fenomeno di erosione: a provocarlo era stata la piena conseguente alle intense precipitazioni portate da Vaia. In questo caso, sul torrente è stata realizzata una scogliera costituita da massi ciclopici fermati con del calcestruzzo, inoltre è stata realizzata una soglia in massi a secco ancorati tra di loro con una fune in acciaio. «L’ingrossamento del torrente aveva danneggiato il tracciato dello stesso corso d’acqua - ricorda il sindaco Ilario Medaglia - e le forti piogge lo avevano fatto straripare erodendo la sponda e rendendone impossibile l’attraversamento. Abbiamo ripristinato il guado per l’attraversamento a piedi e con i mezzi a motore». Tutti gli interventi, iniziati in primavera e coordinati dalla Comunità montana, sono stati coperti al 100% da un contributo erogato dalla Regione. Per ripristinare il dissesto idrogeologico sono stati messi a disposizione circa 30 mila euro, mentre altri 45 mila sono serviti per recuperare le piante abbattute dalla tempesta. Non essendoci altro modo per smaltirle, e per evitare di avere abeti marcescenti nel bosco che avrebbero aiuto il bostrico a proliferare, la scelta è stata quella di far recuperare gli alberi da un elicottero. Sono trascorsi quasi 4 anni dalla furia devastatrice della tempesta che aveva colpito anche l’alta Valtrompia, e le conseguenze non sono ancora state sanate. Oltre a provocare ingenti danni diretti a case e infrastrutture, Vaia aveva creato appunto le condizioni per la diffusione del bostrico, l’insetto parassita del legno che continua a divorare gli abeti rossi. Recentemente le guardie ecologiche volontarie della Comunità montana della Valtrompia, su consiglio di un esperto, hanno modificato la strategia di posizionamento delle trappole a feromoni che dovrebbero attirare il coleottero lontano dagli alberi. Ma in più occasioni è stata sottolineata la necessità di radere al suolo tutte le conifere attaccate per procedere poi con la loro sostituzione. Il problema è trovare aziende interessate al recupero del legname. Vaia, infatti, ha colpito ancora più pesantemente il Trentino, la provincia di Belluno, in misura più limitata l’Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e altri boschi della Lombardia. La stima degli alberi abbattuti è di oltre 14 milioni, e visti dall’alto gli abeti schiantati sembrano tanti bastoncini dello Shangai sparpagliati per terra. Insomma: il legname da recuperare è tantissimo e non si trova solo in Valtrompia.•.