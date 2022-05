Villa Carcina, la Triumplina chiusa al traffico dal 2 al 6 giugno

I disagi per il traffico annunciati sulla 345 tra qualche giorno diventeranno realtà. Per poter proseguire con la costruzione del raccordo autostradale, la strada provinciale sarà completamente chiusa all'altezza di via Garibaldi, a Villa Carcina, dalla mezzanotte di giovedì 2 giugno alle 6 di lunedì 6. Il traffico verrà dirottato sulla «bretellina» che collega Villa Carcina a San Viglio di Concesio, unica strada alternativa all'ex statale. Il blocco è previsto all'altezza della località Codolazza, ma la strada sarà blindata dalla rotonda di Pregno (quella con il «cancello» della Valtrompia) a quella di Costorio (all'innesto con la provinciale 19). A eccezione dei residenti, che potranno raggiungere le proprie abitazioni, il transito verrà deviato sulle vie Veneto e Sardegna, con inevitabili ripercussioni. Le deviazioni saranno segnalate, ma servirà comunque tanta pazienza. Per alleggerire la situazione, l'assessore alla Sicurezza di Villa Carcina, Stefano Colosio, ha chiesto al prefetto di far intervenire almeno una quindicina di agenti della polizia stradale a supporto dei 18 del Corpo intercomunale di polizia locale che dovranno destreggiarsi tra eventuali emergenze nei sei Comuni di competenza e il flusso di veicoli sulla bretella.