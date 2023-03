Viva gli scacchi Un nuovo festival del gioco mentale

Nel fine settimana che inizia oggi, Lumezzane tornerà a essere al centro della scena per i giocatori e gli spettatori appassionati di scacchi. Nell’oratorio San Giovanni Bosco di San Sebastiano si riaccenderannno i riflettori sulla seconda edizione del Festival internazionale. Il torneo, organizzato dalla scuola «Torre e Cavallo» del maestro Aristide Zorzi con l’assessorato alla Cultura del Comune, e riconosciuto dal comitato lombardo e dalla Federazione scacchistica italiana, ed è in programma da oggi a domenica. Ci sarà spazio per due tornei specifici dedicati all categorie éelite (con un valore di punteggio fino a 2500) e challenge (fino a 1800). Il centro di aggregazione giovanile di via Vittorio Veneto, nuova sede del torneo rispetto alla prima edizione del 2022, quando era stato scelto il PalaLumenergia, ospiterà un evento strutturato su sei turni di gioco per entrambe le categorie, con partite della durata di un’ora e mezza e trenta secondi per ogni mossa. Si partirà stamattina con il primo turno alle 9,30. Nel pomeriggio spazio al secondo dalle 15. Poi si replicherà domani negli stesso orari per terzo e quarto. Infine, domenica il quinto turno inizierà alle 9,30 e l’ultima sessione alle 14,30 prima della premiazione finale. I partecipanti a questa manifestazione dedicata al gioco intelligente si contenderanno un montepremi complessivo di 4.500 euro, di cui mille da distribuire tra i challenge (da 100 a 350 euro ciascuno) e 3.500 per gli élite (da 90 a mille). Ma la competizione prevede anche riconoscimenti di fascia, compresi 80 euro al vincitore ultra60enne, 70 per chi si aggiudica il torneo tra gli under 18 e altri 70 ciascuno al vincitore della categoria del valore da 1.800 a 2000 e da 1.500 a 1.799. Possono iscriversi al festival tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia con la tessera agonistica o juniores Fsi 2023 e gli stranieri tesserati alla propria federazione attraverso la Fin Fide. La quota di adesione (il modulo per la registrazione è disponibile online su vesus.org) è di 60 euro per gli adulti élite (55 per gli under 18) e di 55 per i challenge (50 per gli under 18). I giocatori potranno anche pranzare in oratorio.•. F.Z.