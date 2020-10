Volontari «dimenticati», il Cosp non ci sta

A nessuno piace essere dato per scontato, figuriamoci a dei volontari che prestano il proprio tempo alla comunità in cambio di niente. Ecco perché durante la festa organizzata sabato dal Cosp di Bovezzo, il presidente Giuseppe Dattoli ha strigliato le istituzioni con poca memoria. «Se è vero che in Lombardia le associazioni coprono il 95% degli interventi di soccorso pubblico - ha esordito -, è altrettanto vero che i soccorritori dovrebbero essere i primi interlocutori». IL SUONO continuo delle sirene delle ambulanze durante il lockdown c’è le ricordiamo tutti. A bordo c’erano loro, i soccorritori, che oggi chiedono più attenzione alle istituzioni, e anche di sedere al tavolo con l’Areu per affrontare il tema del rinnovo delle convenzioni. (...)

Marco Benasseni