Nadro, la storia si fa spettacolo e offre un viaggio nel Seicento

La grande soddisfazione di primavera è ancora nell’aria, e il riconoscimento di marzo, quando Pro Nadro si è vista assegnare da Coldiretti, Codacons, Comitas e Autostrade per l’Italia il primo premio Italive 2017 per la categoria «Eventi folkloristici e rievocazioni storiche», ha influenzato non poco la nuova edizione di «Nadro 1618 - Rievocazione storica e mercatini nelle contrade». La grande festa in costume terrà banco nella frazione di Ceto domani e domenica, aprendo uno scorcio sul Seicento grazie alla ricostruzione della Vicinia, le sfide fra Originari e Forestieri e a corollario i combattimenti e i giochi in costume della sfida tra le antiche contrade. Senza dimenticare la musica e i mercatini nelle tresende: i caratteristici vicoli in salita del centro storico. PER L’OTTAVA volta i visitatori potranno tornare indietro nel tempo di 400 anni quando, come ricorda Luca Giarelli, presidente di Pro Nadro, «l’intera Lombardia orientale apparteneva alla Repubblica di Venezia. (...)

L.RAN.