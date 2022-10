Bergamo Brescia Capitale cultura 2023, passerella a Milano: ecco il palinsesto

Il via ufficiale il 20 gennaio con le installazioni luminose in Castello e al Capitolium

Sono stati svelati questa mattina a Milano, al Meet digital culture center di Milano, con la partecipazione dei sindaci di Bergamo e di Brescia, Giorgio Gori ed Emilio Del Bono, nuovi dettagli della Capitale della cultura 2023

Il programma per Brescia

La capitale illuminata parte il 20 gennaio con le installazioni luminose in Castello e al Capitolium. Poi via al programma di mostre e eventi promossi dal Comune e dalle istituzioni pubbliche ma anche grazie ai privati.

Molto - è stato detto - deve restare di eredità a partire dalla ciclovia e al cammino che uniscono le due città. Che saranno unite anche da una catena umana, ogni partecipante legato all’altro con i tessuti colorati di Viva vittoria.

Un progetto di Confindustria metterà al lavoro su un bando per inventare la fabbrica del futuro e il coreografo Sieni con il teatro grande porterà la gente a partecipare a spettacolo di danza. Sono alcune novità che si aggiungono al Rinascimento e al Pitocchetto, alla madama Butterfly alla festa dell’opera, alla musica contemporanea che scende nell’area archeologica, al jazz al fotofestival dedicato alla montagna.

Il sindaco Del Bono: "Una bella eredità"

"Durante la pandemia abbiamo attraversato un periodo di forte sofferenza, di paure, di disorientamento - ha detto il sindaco Emilio Del Bono - e di timore di non riuscire più ad uscirne, che ci ha fatto sentire sorelle. Quando abbiamo iniziato a vedere un po' di luce e la forza del virus stava perdendo terreno abbiamo pensato a questa iniziativa per dare un segnale molto forte. Non c'è una storia di collaborazione lunga avere messo insieme queste realtà è stato un grande sforzo ma sarà la più bella eredità che lasceremo, un bellissimo esempio di collaborazione di un paese straordinario"

"Il sostegno di Regione Lombardia al progettoè concreto e fattivo - ha aggiunto il governatore Attilio Fontana -: complessivamente abbiamo stanziato 6,5 milioni di euro per realizzare opere infrastrutturali ed eventi"