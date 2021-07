Covid, tra i 18 e 24 anni si è più esposti al contagio

Ventinove nuovi positivi, zero decessi e isolamenti domiciliari che tornano a salire arrivando ad essere 223. La pandemia rallenta ma non si ferma e sotto la spinta delle varianti, arrivate ad essere al 50 per cento dei tamponi sequenziati, vede tornare a crescere il numero dei positivi totali. La fascia più colpita è quella tra i 18 e i 24 anni seguita da chi ha tra i 25 e i 49 anni. Nessun positivo, invece, per gli over 75. Non si ferma il rialzo dell’incidenza ogni 100 mila abitanti arrivata a 11,9 dopo essere scivolata il 7 luglio fino a 4,2. Tutta colpa della media dei nuovi positivi che conta 24 casi medi negli ultimi 3 giorni quando erano 14,3 la scorsa settimana. I ricoveri, invece, rimangono stabili con 23 persone in corsia e tre in terapia intensiva in tutta la provincia. Con 38.089 tamponi effettuati sono 438 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia con il tasso di positività che rimane stabile all'1,1% come venerdì. (...)

