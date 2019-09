Ciclabile tra terra e cielo La meraviglia di Limone sfonda i 400 mila passaggi

Con tremila passaggi domenicali, ieri sulla ciclopedonale di Limone è stato superato di slancio il traguardo dei 400 mila transiti «tra cielo e terra». 400 mila persone che dal 14 luglio 2018, giorno dell’inaugurazione, hanno passeggiato o pedalato sui quasi due chilometri di pista sospesa nel vuoto che da Capo Reamol, tre chilometri a Nord di Limone, conduce fino al confine con la Provincia di Trento. PER CELEBRARE il traguardo, gli amministratori comunali di Limone si sono regalati nei giorni scorsi tre passaggi televisivi nazionali: un paio sulle reti Rai all’interno del programma «Rai uno mattina estate» e il terzo su Italia 1, con un collegamento nel tg di mezzogiorno replicato nell’edizione serale delle 18.30. Non è un caso se negli ultimi 12 mesi Limone ha superato Sirmione in vetta alle presenze turistiche del Garda bresciano piazzandosi al secondo posto in Lombardia. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.SCAR.