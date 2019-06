Dieci milioni per salvare l’ospedale di Lonato

Il «caso» era scoppiato in febbraio e fino a poco tempo fa si parlava di inevitabile dismissione dell’ospedale Villa dei Colli di Lonato, poichè la struttura non aveva superato il «test» antisismico, senza risorse per una ricostruzione. Sarebbe stato un grosso guaio e una grave perdita per la sanità pubblica del lago, ma ecco la svolta insperata, il «deus ex machina» che risolve la situazione: la Regione Lombardia ha stanziato 10,5 milioni di euro per la ricostruzione dell’ospedale di Lonato, cifra già assegnata all’Asst del Garda a cui la struttura fa capo, come riferimento per la riabilitazione. Lo ha confermato ieri la Giunta regionale: su proposta dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha approvato uno stanziamento di 119 milioni e 915 mila euro per nuovi investimenti nel settore socio sanitario, destinati ad Ats e Asst della Lombardia. (...)

A.GAT.