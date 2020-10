La barca affonda, li salva Valdo

Nel posto giusto, al momento giusto: quando la barca si è ribaltata e 4 persone sono finite in acqua, era proprio lì vicino e li ha salvati il pescatore dilettante Enzo Valdo, 60 anni di Castiglione ma volto celebre dello sport bresciano, in quanto è stato a più riprese allenatore della Gabeca Montichiari dalle giovanili alla prima squadra in serie A1 tra gli anni ’90 e la metà degli anni 2000. Quella sera Valdo si trovava a largo della Baia del Vento, di fronte a San Felice, e ha assistito alla scena della barca che colava a picco, quindi si è precipitato a salvare le quattro persone a bordo. Tutto è successo qualche giorno fa, tra San Felice e il golfo di Salò: a ribaltarsi un motoscafo Frauscher, una delle marche nautiche più prestigiose. «Ho visto arrivare una barca molto veloce – racconta Valdo – e che faceva qualche manovra, ma non ci ho badato. Tempo di voltare lo sguardo e ho visto che si era ribaltata. (...)

Alessandro Gatta