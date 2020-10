Scienza e natura curano gli animali sofferenti

Scienza e natura per il benessere dei cuccioli e degli animali sofferenti a causa di gravi malattie. Cinzia Lancellotti è tra le prime diplomate in naturopatia animale sul territorio nazionale. «Quando ero una bambina sognavo di fare la veterinaria, poi nella vita ho fatto altre scelte, ma Martina mi ha riportato sulla strada giusta», racconta. Già, Martina lo splendido pastore della Ciarplanina a cui nel 2016 viene diagnosticato un tumore. Speranza di vita? Cinque mesi. Che diventano 22 dopo che Cinzia Lancellotti decide di sottoporre il suo cane alla fitoterapia. «Martina è stata trovata in un cassonetto da cucciola, ha passato con me tutta la sua vita. L’ho persa dopo 12 anni, ma con quelle cure ho potuto regalarle qualche mese di vita in più senza sofferenze - racconta Cinzia -. Per me è stato molto importante. Un’esperienza che mi ha fatto riflettere» Dopo la perdita, quasi per destino, è stato un amico ha parlarle di una nuova scuola, a Milano. (...)

S.DUC.