Cocchi cittadino onorario per il calcio e l’economia

«Per il suo assiduo impegno nella valorizzazione dello sviluppo industriale e del benessere economico della Valle Camonica e per il tenace entusiasmo con cui ha ridato nuovi successi all’Us Breno Calcio». È questa la motivazione in estrema sintesi del conferimento della cittadinanza onoraria di Breno a Mario Cocchi, 68 anni, industriale e sportivo, con trascorsi amministrativi e civici. In apertura della recente seduta di consiglio comunale, il sindaco Alessandro Panteghini ha tracciato un profilo del premiato al quale ha attribuito tanti meriti, su tutti quello di eccellente dirigente aziendale, (attualmente è general manager del Gruppo Metalcam), che ha saputo contribuire non poco a favorire l’occupazione locale, continuando poi a fornire il proprio determinante sostegno anche in ambito sociale e da ultimo per aver risollevato le sorti della società e della squadra granata, assurta da tre anni all’onore della serie D e della quale è presidente da quasi 10 anni. (...)

